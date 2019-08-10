蜜遊墾丁慶生！雨僑逼羅力威食臭豆腐

藝人雨僑（Ava）日前（5日）34歲生日，老公羅力威送她一個四日三夜台灣墾丁之旅，費用由老公全包宴，今次是她第一次到墾丁，她說：「我哋全程食玩同瞓，只係去咗一、兩個景點睇吓鹿，我哋仲瞓晏畫覺，好離譜。」她對台式的臭豆腐乳情有獨鍾，她說：「三晚我食咗兩晚，今次最成功就係逼到老公食臭豆腐。（你嘅生日願望係陪你食臭豆腐？）係囉，幾卑微，佢終於接受咗。」



她每次去旅行，都鍾意親自上網挑選一些比較偏遠的酒店入住，今次她在墾丁住的酒店好有地中海Feel，她說：「因為我自己嘅KOL生意，好難去得太遠旅行，既然暫時去唔到地中海，搵到間酒店扮住先。」她大讚台灣人好熱情說：「我哋臨走，因為一啲住客認得我哋，酒店老闆先我哋係藝人，但佢哋一直都好Nice。」酒店房內有個細小泳池，穿上棗紅色泳衣的她，由老公親自操刀拍攝，雖然行程短短幾日，但她掛住食都有增磅，所以返港要減肥。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。