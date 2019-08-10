留喺香港讀大學　黃淑蔓食物中毒晒「假腰」

歌手黃淑蔓出席在Mira Place中庭舉行的「樂在當夏Gimme LiVe音樂節」，唱出《差一點我們會飛》等曲，她表示：「首歌係我14歲時唱嘅，依家聽番覺得自己唱得好難聽，但最近唱番呢首歌，每次唱完都好想喊。」露出小蠻腰的她笑言是假的：「因為我之前去泰國食物中毒，又屙又嘔。（有冇瘦咗？）都有2、3公斤，但塊面冇瘦到囉。」問到食了甚麼食物中毒？她表示：「其實我都好驚冇食街邊嘢，差唔多晚晚食杯麵同便利店，點知都瀨嘢，可能係個榴連蛋糕有事，因為真係好好食，我仲食咗兩次。」她又表示泰國是畢業旅行：「因為啱啱考完DSE，一個人去咗台灣旅行10日，又去咗日本，同同學去泰國，好開心。」



喪食有報應



問到平時可多水土不服？她表示小時候腸胃都不好，但入行後好番很多。她又笑言今次可乘機減肥：「因為其實我同大家講想7月27日開始一個月減肥，點知26號就食物中毒，我想努力減走baby fat，要控制飲食同做運動。」剛18歲的她又笑言：「覺得18歲後快速衰退，之前日日食五、六餐，又唔做運動，依家有報應啦，得中學仲有體育堂，中學之後就唔會做運動。」



而講到她剛考完DSE，她透露成績比想像中理想，雖然入不到心儀的學系，但有收到另一offer：「不過唔係我想讀嘅嘢，唔想4年讀得唔開心，唔想為大學名而讀，所以就放棄咗個offer，之後好驚冇書讀，都有諗過報啲外國或台灣嘅大學，後尾揀咗留喺香港讀大學，會繼續邊讀書邊唱歌。」



陳子聰精神奕奕



同場有Hip Hop組合廿四味，壓軸出場的他們全部以黑超示人，其中陳子聰紮上丸子頭，之前肝臟有事但已康復的他身形甚fit，精神及心情很好，不時笑笑口。他們唱出幾首歌，其中唱《激光中》前笑言：「可惜冇激光槍。」唱完後多謝羅文一首咁好的歌，又唱出《Hong Kong Kowloon》，表示：「介紹人香港係咩地方。」最後他們更Encore唱出《Wonderland》，但事前他們表示不接受訪問。



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