一年生一個！石詠莉第五個「BB」出世

歌手石詠莉（Sukie）現身視聽展為其大碟舉行簽名會，她稱這是她第五個BB：「我基本上一年生一個，真係好感恩。」她透露新碟翻唱了十首經典金曲，包括羅文、鄭少秋、麥潔文等作品：「我翻唱咗麥潔文嘅《萊茵河之戀》同《夜夜痴纏》，我將我翻唱嘅版本拎咗畀麥潔文聽，成個過程好似考試咁，好在佢好滿意，佢覺得成件事好有誠意。（考牌成功？）係，好開心。我都希望將其他作品畀原唱者聽，但有啲人我冇聯絡。其實每首歌都好有難度，呢十首歌十幾年來冇人翻唱過，因為個版權好難攞，想向前輩致敬。公司話推出後佃反應好好。（怕唔怕同原唱者比較？）比較唔到，因為每位前輩都係傳奇，我只係想活化啲歌，將歌曲承傳落去，因為有啲歌好多年輕人都未聽過。」



提到前輩陳松伶加入其公司，Sukie成為其師姊：「我唔敢，佢係榜樣，我要好好學習，我好鍾意佢，我喺前公司嘅時候已經識，依家又再喺同一間公司，好有緣分。佢嚟緊會開演唱會，我要自薦做佢嘉賓。我絕對唔在乎一姐之位，做到歌手已經係福分，唔在乎地位，全公司都係一家人。」

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