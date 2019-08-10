馬國宣傳撞鬼　陳家樂畀「小朋友」叫醒

藝人陳家樂出席活動，透露自己喜歡聽鬼故：「唔會驚，可以嚇吓身邊啲人，都真係有嚇到人。」他又分享親身經歷的靈異故事，有次到馬來西亞宣傳鬼片：「嗰日好攰，因為拍完通宵，去到酒店話30分鐘後出發去宣傳，所以諗住喺房瞓一陣先，點知我間房開唔到門，所以去咗同事間房瞓一陣。」他續謂：「點知瞓瞓吓，突然感覺到有股力喺床尾壓落嚟，然後一步一步向上，之後聽到有把小朋友聲喺我耳邊咆哮叫『起身呀』，我即刻嚇到彈起，好驚！又講唔到同郁唔到，心裏面就講唔好意思，之後隔咗陣就冇事。」



他笑言本身不想跟同事講，免得嚇親同事：「但去到夜晚忍唔住講佢間房有嘢，嚇到佢成晚冇瞓覺，下次都係忍口唔講。」問到事後出埠可有帶符或其他行為保平安？他表示：「冇乜特別，我冇做啲傷害佢哋嘅嘢，唔會有乜報應或怪我，應該嗰吓狀態差同佢哋connect到。」



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