麥家瑜惡過鬼　唔驚拍鬼片

歌手麥家瑜出席活動，透露早前首次拍戲就是拍鬼片，期間要去泰國拍，事前都有聽同事和朋友教路做足措施保平安，豈料在酒店房都有一些奇怪事發生，她表示：「我自己一間房，我張床係對住電視機，隔籬就有兩道衣櫃嘅趟門，一開門就會着燈，記得正式開拍咗幾日，有日要call 06，但嗰晚就有怪事。」



她續謂：「嗰晚凌晨一點至三點，趟門不停咁打開閂唔埋，因為着咗燈我好敏感瞓唔到，如是者我係咁上上落落張床閂咗道門幾次，但第6、7次我開始覺得唔對路，嗰陣都唔係驚，反而係嬲，因為我要好早起身，搞到我瞓唔到會唔靚，所以就發脾氣好大力閂道門話『唔好玩啦』，之後就冇事，我又冇見到影像，但依家講番都有啲手震震。」



她亦謂之後在酒店住了一個月都冇事：「啲朋友話因為我惡過佢。（之後仲敢唔敢拍鬼片？）可以挑戰吓，因為同成隊人拍戲好開心，可以互相照應，成班女仔又會一齊去廁所，同埋喺嗰度大家唔會講遇到咩靈異經歷，係番到嚟先會講，費事嚇親。」同場有岑日珈悉心打扮到場。



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