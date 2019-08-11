東方日報C1：朱千雪產房愛到教堂峇里出嫁

31歲朱千雪正式封盤成為人妻！日前她在峇里下嫁醫生男友吳昆倫，貫徹其低調作風，在當地的婚禮也是秘密進行，保密工夫做到十足。一對新人由同一產房出世一刻已認識，能相隔兩地遙距戀愛而修成正果，可謂緣分天注定！



本報早前率先爆無綫女神朱千雪（Tracy）8月在峇里結婚，一對新人日前已秘密在當地舉行婚禮，一班圈中姊妹，包括蔣家旻及「港姐團」的岑杏賢、湯洛雯、張嘉兒、劉倩婷、李雪瑩亦齊齊飛當地送嫁！



冧爆拖實老公



Tracy跟吳昆倫（Justin）在雙方親人和好友見證下完婚，他們選擇在峇里島的六星級酒店The Ritz-Carlton舉行婚禮，當日中午，儀式安排在面對印度洋的尖形玻璃教堂內舉行，穿上露肩婚紗的Tracy由爸爸挽着，把她交給Justin，Tracy冧爆拖實老公行禮，兩人於80位親友見證下宣讀誓言，氣氛莊嚴並很溫馨，當新人交換戒指時，現場響起陣陣掌聲，Tracy的喜悅全寫在臉上，幸福無比。禮成後，兩人在教堂外和賓客留影，並進行拋花球儀式。



晚上婚宴在酒店宴會廳舉行，Tracy換上吊帶婚紗裙，與老公Justin作簡短致詞，感謝各位親友由美國、加拿大、新加坡和香港到來，亦感謝雙方父母，特別是媽媽，因為兩位媽媽選擇在同一間醫院生BB，而且一直保持聯絡，每年都幫他們幾位同產房出世的小朋友舉行生日會，所以他們才會成為兒時玩伴，一起長大，直至今天也是好朋友。而Justin媽媽亦特別為這次婚禮調製了名為「新抱茶」的茶葉，送給在場親友。



返港宴請男家親友



婚後二人先完成手頭上的工作和學業，才再作之後安排。Justin將先回新加坡，而Tracy則專心於最後一年法律系的課程和相關實習。而一對新人已回港，並於昨日在跑馬地馬會會所設宴，主要宴請男方親友。早上九時親自揸車到場的新娘子，未有老公陪同，仍冧爆笑着揮手，並晒出左手無名指上的亮眼戒指。成為人妻的Tracy忙完婚宴後，約下午四時許獨自駕車離開會所直駛小西灣香閨，身邊依然未見老公。Tracy回家後回覆本報記者：「今日其實簡簡單單，主要係同男家親戚朋友一齊食個Lunch，所有嘢都好Simple！（今日有冇儀式？）冇呀！所有儀式都喺峇里做晒！（習慣做人妻未呢？）哈哈！仲有好多嘢要學，不過好開心嘅！」



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