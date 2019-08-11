索爆女團成員明碼實價　粉絲泵錢求親密關係

粉絲為咗接近偶像出盡辦法，近日喺網上流傳竟然有偶像調返轉，清楚表明可以同粉絲發展「稍微親密的關係」，不過就要畀錢，有粉絲斷續支付咗差唔多40萬人仔（約451,061港元），最後莫講話手都冇拖過，就連電話號碼都攞唔到就被封鎖！



事件中嘅主角就係內地女團BEJ48 Team B成員陳美君，爆料粉絲上傳一大堆對話截圖，話三年前搵到偶像嘅私人社交網帳號，諗住發個訊息博吓回覆，點知對方真係同佢保持聯絡，言談間陳美君透露經濟出現問題，呢位粉絲就決定向方援助生活費，佢哋嘅關係好始向好嘅方面發展。



一段時間之後陳美君坦白開口話，如果畀2萬人仔（約22,553港元）一個月，佢哋就可以進展為「稍微親密的關係」，畀1萬人仔（約11,276港元）就只可以「普普通通地交往」，低過1萬人仔嗰個月就唔可以見面等等，不過呢位粉絲唔係乜嘢富家子弟，好快就出現手頭緊張嘅情況，佢哋嘅關係急轉直下，陳美君喺呢個時候寸爆話：「噓寒問暖不如轉筆巨款」、「你轉個4,000（約4,510港元）就要求牽手，不是來搞笑的吧」，兩人交流變少，陳美君更開始避見粉絲，最終粉絲更加被封鎖！



事件爆出之後，陳美君嘅經理人公司已發聲明宣布解除佢嘅女團成員身份，並停止一齊活動，而陳美君亦喺通迅群組入面道歉話：「對不起，我錯了，辜負了大家，我會離開的。」



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