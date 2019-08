未曝光婚照有得睇！朱千雪原來係呢日出嫁

前港姐季軍朱千雪今個月初低調喺峇里舉行婚禮,但一直冇透露過實際日子,飛到當地送嫁嘅岑杏賢竟然爆出日期,原來係8月3日呀,岑杏賢喺社交網祝福好友兼留言:「There’s a glowing bride on 3rd of August in Bali❤️ isn’t she gorgeous?」(8月3日有一個好耀眼嘅新娘喺峇里,佢係咪好華麗呢?)其中一張相佢哋仲好似樣添!結咗婚都冇人知,真係夠晒神秘!



而另一賓客蔣家旻就上載從未曝光嘅婚照,發長文感激千雪及其家人對佢嘅支持,主動搵佢傾偈又幫佢解決各種問題:「Congratulationssss💐💍💒我們在2015年拍攝《警犬巴打》認識 從沒想過大家的慢熱和不主動 會結下友誼 不論工作或私事 妳總是用理性和耐心 幫我解決各種的不安和煩惱 在我拍攝《極道怪咖》的時候 妳會替我高興 主動問候我拍攝情況 當時的我 還在處於摸索角色的階段 確實有點困惑又有點信心不足 但妳不厭其煩在忙碌中 抽空和我聊天 一直相信我的能力 給予我極大的支持(甚至uncle auntie也是 好窩心呀)❤️☺️這位理智 聰明又善良的女孩 終於踏入人生的新階段 感恩在這複雜的社會 能夠與妳相識成為朋友😊 再一次祝妳和Justin幸福快樂💕甜蜜恩愛😘 Love you」



而張嘉兒就話10年前去峇里係同佢老公第一次約會,10年之後就一家四口去,好感恩咁話!



