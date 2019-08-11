一年未夠！Miley Cyrus與「雷神」細佬離婚

美國天后Miley Cyrus與「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）細佬男星里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）上年12月拉埋天窗，不過未夠一年已經玩完，宣布分手。



Miley發言人表示：「里安與Miley雙方同意此時分手。他們作為伴侶與獨立個體一直進步與改變，現在決定這是最好的決定，他們會集中照顧自己與事業上。他們帶着愛意分開，但仍然是寵物們的負責任父母。請尊重他們這個過程與私隱。」



分手消息傳出前，Miley於社交網站Instagram狂貼坐在椅子上的新相，已經露玄機，她的手上並沒有戴住結婚戒指，留言表示：「唔想被我炸版就按靜音功能啦。」



Miley與里安經歷離離合合，兩人於2009年因合作拍攝電影《最後之歌》（The Last Song）撻着，2012年訂婚，其後分手，又於2015年復合。Miley今年初接受《Elle》雜誌訪問時，曾坦承自己無法做一個「典型好老婆」。



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