最緊要人冇我有！蘇志威大方分享從商心得

歌手蘇志威接受電台訪問，表示從商多年最大的體會是從商需要「人冇我有」的經營之道：「你要到我的跳舞學校或禮服店，才會享受到服務或訂造到禮服，因你在外面是找不到的，所以便沒有比較，這是我生意上的獨特性。」又指其舞蹈學校以前只是教授跳舞，希望提供健康的運動予人參與，最近則引入團隊培訓（team building）元素，幫助企業提高員工的歸屬感、增進彼此溝通，以及凸顯員工在各方面的能力，例如創意、反應和合作性，從而令企業更加了解員工的長處。



除了經營生意，他稱經營自己也是同樣重要：「做生意的人常常會提及『互相幫助』及『互相利用』，這兩件事其實是只差一線。對於我來說，有些事情沒有利益，但我不介意去幫人；久而久之，當你有需要時，很多人會願意幫你，所以做生意互相幫助是非常重要。」





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