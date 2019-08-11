Versace T恤列港澳為國家捱轟　楊冪發聲明終止合作

繼Dolce & Gabbana（DG）早前拍宣傳片爆出辱華事件，引發內地民眾及網民狠批及抵制後，另一意大利時裝品牌Versace（內地稱為「范思哲」）亦被揭以國家及城市英文作設計的T恤，將香港及澳門列為「國家」，結果惹來網民怒斥。該品牌隨後緊急發文道歉，並將爭議的產品下架。



今年6月剛成為Versace中國代言人的內地女星楊冪，周日（11日）凌晨透過工作室官方微博發聲明，指該品涉嫌損害中國國家主權和領土完整，楊冪及其公司在獲知上述情況後，已向該品發出「解除協議告知函」，並停止與對方的全部合作。



聲明中未有提及Versace「損害中國國家主權和領土完整」的具體原因，但有網民發現，該品牌早前推出的一款T恤，背面以「城市-國家」的方式顯示名稱，其中北京與上海都有用上「CHINA（中國）」，但香港及澳門則直接以「HONG KONG」及「MACAO」顯示，未有加上中國標示。



在楊冪工作室發文後12分鐘，Versace也在官方微博發聲明致歉，承認T恤的設計出現錯誤，導致某些城市沒有使用正確的國家名稱，而該款T恤已於上月24日從所有官方銷售管道下架並銷毀。聲明重申，該品牌堅決地尊重中國領土國家主權。.



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