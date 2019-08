伯賢學講廣東話　EXO六人陣容亞博開騷

韓國人氣男團EXO成員Xiumin與D.O.先後於5月7日及7月1日以陸軍身份入伍,而EXO昨晚以六人陣容在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會,是他繼續繼上月的《SBS Super Concert》後相隔一個月再來港演出。

​

六子在昨晚7點17分左右現身,隨即以《Tempo》一曲為演唱會揭開序幕,並緊接唱出《TRANSFORMER》及《Gravity》,以勁歌熱舞炒熱氣氛,他們又走出延伸台接近兩邊的觀眾席,現場情緒高漲。



其後EXO用韓文跟粉絲打招呼,燦烈指已有很久沒有來香港開騷,問粉絲有否掛住他們,Kai指香港是韓國站之後的首場演唱會,Suho指香港這個場地對他們來說很有意義,所以特別選了香港做巡唱的第一站,而燦烈就表示為了香港粉絲而染了新的髮色。而一向活潑的伯賢昨晚亦展現他搞笑的一面,不斷跟翻譯用廣東話講「非常好呀」、「大家覺得點呀?」、「多謝」、「唔可以呀」,十分爆笑。



而EXO除唱出《Love Shot》、《Monster》及《POWER》等人氣歌曲外,又唱出《Call Me Baby》、《Growl》及《Overdose》等經典歌曲,期間更坐巡遊車與全場觀眾見面,不少粉絲都走到觀眾席較前位置,希望近距離見到偶像。六子又準備了Solo演出,伯賢唱出他上月推出的個人專輯主打歌《UN Village》,Chen則唱出《Lights Out》,而世勛就與燦烈合唱小分隊歌曲《What A Life》及《Closer to you》,Suho與Kai分別演繹《Been Though》及《Confession》,更大騷肌肉益粉絲!



EXO在Encore部分唱出《Unfair》、《On The Snow》及《Smile on My Face》,最後更與粉絲影大合照留念,Kai指能見到香港粉絲十分開心,並指今次在香港開兩場演唱會,希望下次可以開足三場,伯賢亦指與港迷玩得好開心,又跟翻譯學講「我走啦」,而Suho就有粉絲在哭,令他又忍不住想喊:「我哋EXO會永遠喺大家身邊,所以大家唔好喊,要日日都幸福,聽日記住唔好喊啦!」而EXO將於今晚在亞博Arena舉行第二場演唱會。