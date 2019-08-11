相隔5年訪台　朴春為粉絲炮製珍珠奶茶

韓國女團2NE1前成員朴春今年推出新單曲《Spring》回歸樂壇，她昨日在台灣舉行海外巡演的首站，是她相隔5年再訪台，見面會在新北北市工商展覽中心舉行粉絲見面會，獲1,600位粉絲捧場，吸金500萬台幣（約17,338港元）。



朴春甫出場便唱出2NE1的人氣歌曲《Fire》，並緊接唱出個人歌曲《Don't Cry》及《4:44》等。而在中場的問答環節中，有粉絲問朴春晚上睡覺前一定會做甚麼事，她便笑說：「我一定會洗澡，然後會去安靜又溫暖的地方。」談到最愛的台灣美食，朴春就指是珍珠奶茶和芒果冰沙，而此行就食了燒賣、雞肉料理及水果。



而朴春又即席用珍珠、乳酪及布丁等材料，親自為粉絲炮製朴春牌珍珠奶茶，更向粉絲送抱，而擁有超強記憶力的朴春故意選了跟隨了自己很久的粉絲，她指已見到對方很多次，但對方一直沒有抽到互動福利，所以今次主動為粉絲爭取，而朴春在粉絲喝過之後，毫不猶豫地接過來喝，十分大方，而朴春又指最喜歡喝芋頭奶茶。



其後朴春唱出《YOU AND I》時，台下粉絲舉起手幅為她應援，令她十分感動，而她在Encore時就唱出2NE1的經典歌曲《I AM THE BEST》。