體重成功破百磅！菊梓喬為演唱會落力增肥

歌手菊梓喬（Hana）今日現身視聽展，為第三張黑膠碟舉行簽名會，吸引大批Fans攜碟到場支持，場面墟冚！Hana興奮介紹最新推出的黑膠碟是圖案版，雙碟面均印有靚樣：「第一次有樣好似好迷戀自己咁，之前嗰兩隻都係普通嘅黑、紅色，好開心前兩隻反應好，公司就再出，可能未必個個Fans都有機去聽，但我覺得係好值得收藏。」



私藏編號001黑膠碟



提到首隻黑膠碟要同Fans換才能私藏編號001，問到今次可有同公司單聲預早留碟？她爆笑話：「梗係有啦！依家三隻都係001！（今次限量幾多隻？）未知，但有一定數量，始終想大家珍藏。（有冇買嚟送親友？）自己去買啦！演唱會飛都係自己去買，唔可以縱壞佢哋！（冇演唱會飛債？）冇嘅，我都負擔唔起成個騷啲飛，等我遲啲有能力先。」



個唱排練時間勁倉猝



距離首次個唱不足兩星期，Hana自爆剛剛才開始排練，時間相當倉猝，她大呻：「真係好驚唔知點算！因為太多嘢，啱啱先定咗Rundown，先知自己要做乜嘢，上速成班咁，都好驚喜，有好多嘢都未試過，要喺最短時間做最多嘢。（要跳舞？）有郁吓手、郁吓腳，但老師有讚以第一次跳嚟講好好。」另一樣令Hana淆底的是體力問題，見她四肢纖幼、身形仍然如紙般薄，但她透露體重已成功過100磅：「肥咗好多！之前係88磅，真係唔可以太瘦，跟Rundown唱到第5首肚餓又暈，可能到時要諗定Backup Plan，落台換衫同時經理人餵我食飯！希望去到開騷都Keep到好狀態唔好病！」



澄清同張景淳係朋友



至於講到近日閃電取消關注張景淳IG一事，Hana再次澄清跟對方是朋友關係，如果張景淳有拖拍都會戥對方開心，問到若是朋友，為何要取消關注？她解釋：「除咗Post自己啲相，都少玩Social Media，冇咁多時間經營，有好多朋友都冇Follow，呢個對我嚟講唔重要。（會邀請佢睇騷？）買飛啦！成日叫朋友買飛入場支持。（同佢戴情侶錶呢？）呢度求其都搵到有人戴，隻錶太普通，等我有能力買隻勁嘢唔使撞！」



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