藝人阿感（黎國輝）近月經常拍片分享生活見聞及開箱片，已經擁有個人頻道的阿感，最近與圈中好友羅天宇、林師傑、歐陽巧瑩、朱敏瀚、余思霆、馬貫東與李興華等搞搞新意思，一同成立新頻道《威武wherewolf》狼人殺，這次他們不單負責幕前，更落手落腳連拍攝、剪接、打燈，全部親力親為，也用盡自己的人情卡，像林師傑就幫節目製作一些音效，阿感亦發揮他Youtuber的經驗，他們更找來香港年輕設計師幫他們製作了屬於他們的狼人村，有屬於他們自己的角色牌，相當認真！阿感說：「其實我哋已經玩狼人殺好一陣子，參與成員有30多位，大家覺得每次玩得咁開心，不如將快樂帶畀更多觀眾，都讓觀眾睇到不一樣嘅我哋。」第一集上載後，大家都非常有滿足感，未來除了希望有更多藝人一起參與外，更希望加入素人參與，最希望是能夠和台灣節目《娛樂百分百》的高手一較高下，身為「台灣女婿」的他透露已跟台灣哪邊探口風，希望有好消息。

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