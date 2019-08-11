下月開騷心情緊張　莫鎮賢：依家開始唔食嘢

歌手莫鎮賢開設皮膚工作室，獲一眾好友到場支持，包括何婉盈、林小湛、陳昭昭等人。其中莫鎮賢和何婉盈齊齊受訪，講到兩人下月與其他同年代的歌手開騷，他們表示心情緊張，莫鎮賢笑言現時要開始唔食嘢：「20年前可以開show前一、兩個禮拜先唔食，但依家新陳代謝慢，所以就要依家開始唔食。」何婉盈亦謂剛與囡囡去完新加坡旅行回來，現時要食少些減肥，特別是因為見到林利很Fit：「到時我同佢合唱，我都要瘦啲先得，如果唔係會成個人遮住佢。」



莫鎮賢又表示很開心可以與大家一齊開騷：「暫時大家可以拋開另一個身份，例如媽媽嘅身份，重拾番青春。」何婉盈又謂廿年沒出來唱歌：「依家可以出嚟見番大家，個女又大個的，我可以做番自己嘅嘢。」她又謂囡囡到時會來支持：「應該第二晚先嚟睇，因為要返學，佢依家終於記得我首歌名係《再見亦是朋友》，仲話見返我以前啲相話我之前肥啲，又話我冇佢咁靚。」莫鎮賢就多謝一班朋友來支持，又大讚契媽林小湛仍然很靚及很有活力。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。