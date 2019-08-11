35歲金哲岷患末期肺癌：想再彈吉他唱歌

現年35歲的韓國諧星兼歌手金哲岷最近透露確診患上末期肺癌，他於在過去一個月因為腰痛而到整形外科求診，醫生因為發現有異樣，所以建議他照X光，進行組織化驗之後，證實他患上肺癌第四期，癌細胞已擴散到腰部和肝臟，將再檢查是否有擴散到腦部的情況。



他透過社交網表達他得知自己患病後的心情：「因為即將要面對離別，眼睛都被悲傷的淚水所掩蓋」、「假如在剩餘的時間我還有餘力，我想彈結他，在舞台上唱歌」，不少同僚都給他送上打氣的說話，亦有不少網民留言為他加油。



正在首爾蘆原區金哲岷今日接受韓媒訪問時表示：「好開心收到朴明秀、金賢哲和黃基順的電話，鄭燦宇也來探我了，李外秀老師說下星期會來看我，原來一句『加油』可以給我這麼大的力量，真的很感謝。」



金哲岷的父母分別因肺癌和肝癌去世，而胞兄亦於2014年因肝癌病逝，他無奈地說：「因為有家族病史，我已經很注重健康，但還是沒有用。」他指在聽到化驗結果後，受到很大打擊，但現在已決定勇敢面對：「我就算哭也不會活得久一些，雖然傷心，但我會試着努力的，我希望離開人世前可以再上舞台唱歌，而想到我將能再與爸媽和哥哥見面，就沒那麼傷感了。」