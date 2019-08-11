羅家英自爆曾撞板：扮漢武帝自稱「武帝」

藝人羅家英日前應資深傳媒人盧世昌的邀請，擔任由香港聖公會福利協會屬下彩齡學院舉辦的「星級導師計劃(第三期)」的講者，與出席人士大談粵劇的價值及自己的最新動向，與大家「戲語人生」。



在他眼中，粵劇不但是他的事業的根本、起點，這門中國藝術也蘊含豐富的藝術、文學及教育價值：「粵劇有自己獨特的藝術結構及規則，演員的表演工藝分『唱、做、唸、打、表』五大類，講求抽象、意境，從無到有。」此外，他認為粵劇更包含豐富的文學及歷史養份，為了提升自己，他專程研讀《資治通鍳》一遍：「試過有次撞板，在扮演漢武帝一角時，在劇中自稱為『武帝』，即刻被人糾正，因為那是劉徹死後別人才替他追封的。」他續指粵劇教觀眾忠孝道義、言行舉止。



為了粵劇的推廣及傳承，羅家英早已積極開班授徒，提供表演機會予新秀演員，同時到不同學校及地方教育大家欣賞粵劇：「有演員，也要有觀眾，粵劇才不會失傳。觀眾在保護粵劇方面也扮演重要角色，當他們知道甚麼是好的表演，才能督促演員進步。」



談到最近動向，家英哥表示自己正拍攝一齣賀歲片，下月也會與阿姐假西九戲曲中心一連九日演出，多齣劇目包括：《德齡與慈禧》、《帝女花》、《宮主刁蠻駙馬驕》等。





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