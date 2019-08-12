10日前孖尹子維睇騷　徐冬冬傳逼婚變分手

內地藝人徐冬冬與尹子維感情反覆，一時愛得甜蜜，一時就當街吵大鑊，今年四月尹子維更求婚成功，而本月1日，尹子維和徐冬冬孖咇在港欣賞恭碩良演唱會，全程表現甜蜜，惟十日後卻情不再，昨日兩人竟齊齊宣布分手！



由於兩人未有交代分手原因，迅即引起不少揣測，當中有網民聲稱徐冬冬一直想早日正式做尹太，但男方工作太忙，除拍戲外，稍後會為多部電影當導演及監製，故未能「排期」結婚，故最後由「逼婚」變「逼分」，分手收場！此外，今年六月孖着徐冬冬出席活動的尹子維，被問籌備婚禮進度時以「沒有」作回應，已被質疑婚約已取消。



尹子維：永遠關心和支持她



目前兩人原來齊齊在橫店為內地古裝電視劇開工，分手後仍要日夕相對拍戲。尹子維接受東網訪問，他表示無論怎樣，雙方都會保持友誼及互相尊重，被問到分手原因，甚至逼婚傳聞時，他以短訊回覆：「我們思想不同，每次吵架都會累積一些傷痕與誤會。可能她最近壓力太大，我們現在一起工作，反而沒有空間解決我們私下的情緒。我希望我們只是需要些時間，無論如何我永遠都關心和支持她。在圈中找到真實的感情並不容易。希望網民不要亂猜我和她的關係。我還是希望我們能突破這一難關。」問到「突破難關」是否意味有復合可能？他說：「現在這樣比較好，如果現在能解決，我們不會這樣選擇。只能順着來接受現在。」



徐冬冬：誰都沒逼誰！



至於徐冬冬受訪時亦直言回復朋友關係較好：「我們都覺得做朋友很適合，未來也許我們還是會有很多合作的機會和事情，所以我們會很理性。（分手原因？）兩人工作太忙，有時還分隔兩地，沒有經營好感情，我們都沒太多時間天天逛街，吃飯和談戀愛。」至於逼婚傳聞，她否認：「當然不是被逼的，誰都沒逼誰，子維是很有修養、專一、優秀，是我們在這個創業階段中，經營感情出現問題。」



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