李麗珊晒絕密成長照：包保大家未見過

歌手李麗珊（Lisa）連續3年參加視聽展，講到第三隻個人大碟，Lisa透露會喺9月「出世」，而且更係首次出黑膠碟︰「自己都好期待，除咗有《無問題》呢首新歌之外，仲會繼續有幾首翻唱歌。」又指今次大碟主題係成長，所以大碟入面會有好多Lisa嘅絕密成長照︰「有BB、小學、中學等嘅相，係大家都未見過嘅，特別有收藏價值，哈哈﹗就算冇黑膠碟機，都可以買嚟珍藏，希望遲啲可以舉行新碟發布會。」



前兩年都係主力宣傳新碟，所以今年就玩玩新意思，開咗個小型音樂會，實行以歌會友，開心圓夢︰「自己都恨咗好耐，今次好榮幸受朋友邀請，去咗佢個耳機Booth度唱歌，咁我就邀請埋監製Barry同鼓手Lawrence嚟伴奏，佢哋有好多做演唱會嘅專業經驗，所以都有啲緊張。」Lisa講到今次個表演形式好特別，每位觀眾都必需要戴上耳機先會聽到Full Version︰「唔同Busking、睇演唱會咁坐喺度聽就聽到，如果冇戴耳機就只係會聽到我清唱，要戴埋耳機先聽到音樂。今次呢個Live係好高清，把聲要控制得好好，好彩最後都順利完成。」



Lisa為今次Live專登練唱新歌帶驚喜畀Fans︰「今次夾埋唱咗6首歌，有之前兩隻碟嘅一啲翻唱歌，有啲係我自己鍾意嘅歌，仲有一首係第三隻碟嘅新歌《無問題》，呢首歌係我自己填詞，歌詞都幾得意，係有啲似同你講嘢咁，唔似唱緊歌，又有啲似Musical嘅感覺，第一次將呢首歌唱Live。」

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