打滾12年！蔣家旻做厭乖乖女玩霸氣突圍

憑演出處境劇《愛．回家》而深入民心的蔣家旻，近日在無綫新劇《極道怪咖》中，一改以往鄰家女孩的形象，首演霸氣社團大家姐，以性感、型格的形象上陣。入行12年，蔣家旻深明在娛圈打滾要實力和幸運兼備，即使「時機未到」，亦會努力證明自己絕對是有料之人。



參加無綫訓練班而入行的蔣家旻（Angel）出道多年，憑劇集《愛．回家》「馬子妮」一角成功入屋。近日她在新劇《極道怪咖》演「姚清水」這位社團大家姐，盡顯霸氣，她希望觀眾看到其蛻變：「一直畀大家嘅形象都係乖乖女，但今次個角色好唔同，會比較性感同識得用媚態誘惑男人。而監製喺造型上都幫咗好多，我亦花多啲時間研究講對白嘅語氣、節奏同一啲小動作，盡量做到由骨子裏散發性感。」



又指今次的角色非常立體，既聰明亦有義氣：「以前啲劇我都係畀人蝦，但今次我係保護人，如果你踩到我底線，我會主動講數，觀眾絕對從未見過我呢一面。」



「不求粉身碎骨，只求愛得恰到好處。蔣家旻充滿理性，能愛便愛下去，不能愛便頭也不回，她深信，緣分始終會來。」



在《極》劇甚有發揮，Angel坦言最喜歡劇中結局的一場戲，令她痛得入心：「嗰幕講到我為王浩信而殺人，張振朗就嚟阻止我，我哋兩個喺街上對罵，而水姐人前堅強，永遠唔會畀人睇到佢喊，但呢件事畀人睇到佢女性柔情一面，對呢個男人嘅愛係痛得深。」



劇中為愛情奮不顧身，現實中她卻未能柔情似「水」，做事黑白分明：「我未必好似角色咁為愛情犧牲，不過我愛對方嘅時候，都願意為佢付出，但有時候會計較對方同自己嘅付出有冇偏差；我好理性，如果對方背叛我，一定唔會留戀。」回望過去，即使她的戀情仍未開花結果，惟她仍期待緣分的來臨：「唔會刻意強求，因為緣分要嚟就會嚟，一定會遇上對嘅人。」



「曾在《天與地》演過佘詩曼的少年版，曾在《愛．回家》演過親民入屋的馬子妮，然而在演藝路上，蔣家旻與成功這兩個字相距還遠。不過她從沒氣餒，機會總是留給有準備的人。」



Angel轉眼出道12年，雖掙得知名度，惟始終未有擔任女一的機會，「幸運之神」總是與她擦身而過，然而她從不氣餒，努力裝備自己：「唔會同人比較，亦明白有啲人係會比自己行得快啲，要成功亦要有實力同運氣兼備，加上自己唔係好主動嘅人，等待一個伯樂賞識自己，用能力證明，唔會令佢哋失望。」



場地：波士廳‧101



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