日韓爆貿易戰　TWICE日成員遭韓網民排擠

近日韓國與日本爆發貿易戰，兩國關係變得緊張，進軍韓國的日本歌手亦受到拖累，不少日本粉絲都擔心偶像在韓國的處境。



據東京Sports報道，日本女團AKB48前成員高橋朱里最近加入韓國6人女團Rocket Punch，8月7日在當地舉行出道Show Case，現場高橋就被韓國傳媒追問為何在日韓關係最差時，選在韓國出道，令高橋朱里感到尷尬，要MC幫手打完場。氣氛雖然緊張，但女團仍如期上韓國各大音樂節目《Music Bank》、《Music Core》及《人氣歌謠》宣傳出道歌《BIN BAM BUM》。另一位AKB48前成員竹內美宥與韓國的事務所簽約，預定7月以歌手身份在當地推出新歌，但受到日韓關係轉差影響，出道歌被迫延期在韓國發售。



至於韓國女團TWICE與IZ*ONE，其日本成員亦受到波及，部分韓國網民對她們排擠，留言表示不歡迎TWICE三位日本成員Momo、Sana和Mina，要她們滾回日本。另一邊廂，不少日本粉絲擔心IZ*ONE三位日本成員宮脇咲良、本田仁美與矢吹奈子的處境。慶幸的是，TWICE正進行世界巡迴演出，未受到韓國緊張氣氛影響。而IZ*ONE未來會回歸日本樂壇，計劃9月25日在日本推出第三張日語單曲《Vampire》，而IZ*ONE於8月1日在韓國出席頒獎禮亦無風無浪，粉絲可以放下心頭大石。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

