最期待畫面出現！朱智賢鄺潔楹大玩人肉冰火

兩位《3日2夜》女神朱智賢（朱朱）及鄺潔楹（Judy）組成「大朱小朱去旅行」，一同去芬蘭拍攝新一輯《3日2夜》，兩女在極寒冷天氣下坐雪橇及滑雪，凍到流鼻水！節目中當然有一眾觀眾最期待的「泳裝」環節，大小朱穿上連身泳衣挑戰「冰火二重天」，焗完桑拿後衝到冰湖，並在零度的湖水浸十秒！兩女衝到冰湖時一個大叫「好凍」，一個大叫「好熱」，朱朱更不慎失足跌落湖，上水後她們凍到紮紮跳兼尖叫，畫面有趣又繽紛！朱朱說：「點解我做咩都咁笨？不過都好，唔係跌落去我都未必夠膽落水，但依家Pat Pat可能瘀咗一撻。」



而整集節目猶如「細膽朱朱成長記」，外表高大的朱朱勁細膽，玩咩都非常驚青，相反細細粒的Judy膽生毛，活潑好動勇於接受挑戰，這種反差非常有節目效果，Judy大讚「家姐」朱朱一日比一日大膽，開始肯挑戰不同任務，但亦有讚朱朱非常關心她，儼如真家姐一樣。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。