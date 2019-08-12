出道六年首次　BTS宣布放長假充電

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），上月結束世界巡唱，今日宣布開始放長假，是他們出道6年以來首個正式假期，所屬的Big Hit今日透過官方Twitter發文，指BTS出席昨日的樂天家族演唱會後，便開始放長假充電。



Big Hit指：「這次長假是為了讓由出道以來沒有休息過的防彈少年團，作為音樂人及創作人可以展現新的面貌而給予自己充電的時間，雖然很短，但亦是讓他們享受平凡的、屬於平凡20代青年生活的時間。」



Big Hit事務所指成員會以各自的方式休息，假如在預想不到的地方看見BTS，希望粉絲可以體諒，不要上前打擾他們，而BTS在度過假期之後，會以更帥氣的面貌來報答粉絲的愛。而不少粉絲亦支持BTS放長假休息，並呼籲在街上碰見BTS的粉絲不要上前騷擾。



2013年出道的BTS近年多次出席美國的大型頒獎禮，曾三度在美國《Billboard音樂獎》奪得「最佳社交歌手」，今年更首次在《Billboard音樂獎》捧走「最佳組合/樂隊獎」，曾擔任美國音樂盛事《格林美音樂獎》擔任頒獎嘉賓的他們，早前更成為格林美會員，可參與下屆的投票，證明他們在音樂界的地位受到認可。