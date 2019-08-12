分裂風波第二波！劉雯終止與Coach 17天代言

繼昨日內地女星楊冪指意大利品牌Versace涉嫌損害中國國家主權和領土完整，即時停止與對方的全部合作。分裂風波還未平息，有網民發現美國品牌Coach旗下產品與Versace設計靈感一樣，背面以「城市-國家」的方式顯示名稱，將香港和台灣與其他國家並列。亦指出在Coach官網搜索全球專門店時，「Find By Country」裏面顯示「香港」、「澳門」和「台灣」三個地名，與中國和美國等國家並列。東網翻查Coach官網，可見網站已下線並「維護中」。



隨後，擔任Coach代言人的內地名模劉雯，透過在微博發聲明，宣布與該品牌終止合作，表示：「聲明：任何時候，中國主權和領土的完整神聖不可侵犯！由於我選擇品牌的不​​嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！​​​​」根據Coach官方微博宣布劉雯代言的時間為7月26日，即是代言只有17天，比起楊冪宣布解約還要短！



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