鄭柔美代言化妝品受牽連　康男放棄日本國籍

韓國與日本最近爆發貿易戰，兩國關係緊張，不少韓國人罷賣日貨及取消到日本旅行，今日有消息指正與韓國速滑運動員李相花拍拖的韓團M.I.B出身的32歲日韓混血男星康男，決定放棄日本國籍，入籍韓國，康男的母親是韓國人，父親則是日本人，現時擁有日本國籍，但康男平時很愛韓國，去年已為入籍韓國做準備，而他已與家人商議多時並下了決定。



報道指康男在準備所需的文件之後，便會遞交入籍申請書，之後將要進行入籍審查的程序，而他本來的日文名是滑川康男，他正在苦惱將來在韓國使用的名字。不少韓國網民都支持康男的決定，並指他在現在的敏感時刻作此決定並非容易，亦有人猜測他入籍韓國是否與女友李相花有關。



另外，有日本化妝品牌近日在節目中貶低罷賣日貨的韓國人，又作出韓文字是日本人創造等扭曲歷史的發言，令韓國網民大感憤怒，聲言會罷賣產品，而該品牌的代言人正是女星鄭柔美，她亦連累被炮轟，有網民在其Instagram留言要求她辭去代言人，而所屬事務所今日就回應指：「現時鄭柔美也社交網上辱罵和批評留言而感到很難受，我們理解國民們的心情，我們會找尋解決方案。」