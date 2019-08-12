李莉接拍廣告唔問酬金：我覺得機會緊要啲

憑ViuTV真人騷《廣告女皇》彈出的李莉（Lily）最近接拍手錶廣告，她透露拍了三日，廣告中她跟兩個男對手都要跳舞，因為廣告budget所限，只給她兩條跳舞片自學，不擅長跳舞的她就搵朋友義務教她兩日速成班，她笑說：「跳舞已經有難度，仲要其中一隻舞要我有少少主動、挑逗性、摸嗰男仔嘅膊頭同心口，因為第一次拍呢類，所以覺得好尷尬，成日喺度傻笑。」豈不是成日NG？她說：「導演嘅拍攝手法好好，佢冇講幾多take，不停喺度話再試，加上有唔同機位拍攝，都拍咗好多take。」



她應該搵男朋友幫手試戲？她坦言男友有陪她練舞，她笑說：「佢都有試過同我排戲，但我哋兩個係咁傻笑囉，因為我本身性格唔會咁做，太搞笑啦。」她覺得自己可有跳舞天分？身為田徑教練的她因為有做開運動，手腳算靈活，記得晒所有跳舞step，但自嘲欠缺感情，舞姿未夠細膩。今次廣告酬金吸引嗎？她坦言：「我唔知酬金幾多，因為冇問過經理人，好開心有新嘗試，我覺得機會緊要啲。」



除了廣告，Lily將會參與電影演出，她的處女作是跟關智斌、顏卓靈合作，她說：「月底就開工，第一次拍戲好開心，雖然最初話只係出吓鏡，未必有對白，但我都開心有咁嘅機會，依家知道都有對白，仲話我嗰幕幾有力，我覺得都係大挑戰，雖然得幾場戲，導演肯畀機會我，我都希望做得好，唔想令大家失望，我會再拍膊頭搵戲劇朋友教我點樣揣摩吓個角色。」



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