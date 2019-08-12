【家有B事】梁麗翹喺囡囡身上學到乜？

無綫節目《東張西望》主持梁麗翹（Nicloe）同囡囡Nanette亮相東網巨星節目《家有B事》，Nicloe婚後極速造人，去年五月誕下女兒，一家三口幸福滿瀉！父母都希望親眼見證小朋友人生中嘅第一次，Nicloe更從女兒身上學識堅持：「我見到Nanette自己成功站立，嗰排日日都見佢不斷咁去練習，擺晒好多瑜伽Pose，好想好想自己企到，但一路都唔成功，親眼目睹佢由不斷跌低，直到佢成功扶住欄杆企起身，我覺得好感動，喺佢身上學到唔可以放棄，只要唔放棄，總有一日會成功。」



Nicloe更抱住Nanette溫馨地對囡囡話：「一眨眼已經一歲大，媽咪應承你，媽咪會將最好嘅都畀你，希望你每日開開心心，健康快樂咁成長！」Nicloe同Nanette嘅歡樂回憶多不勝數，快啲睇今集《家有B事》啦！



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