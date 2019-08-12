《十二傳說》劇透：朵拉調查狐仙吸嬰

第二十一集 (08/12)

朵拉（林夏薇飾）懷疑參加者為爭奪寶物而招殺身之禍，黃玉（劉佩玥飾）擔心子博（蕭正楠飾），知道他於拘留期間只肯接見朵拉一人，頓感失落。朵拉從震富（張智軒飾）屍體照片、可疑尋寶提示找到破綻，並推斷出兇手身份……朵拉想通恩師挖掘寶藏的位置，效法通明的尋寶路線，可惜苦無發現，幸東龍島士多老闆曾見過通明（杜燕歌飾），終鎖定他最後出沒的地方。玄光道出親孫易錦賢離奇消失的始末，子博因而得悉銘賢（張頴康飾）是過繼男孫。銘賢懇求朵拉幫忙調查狐仙吸嬰傳說，可惜朵拉只想全心全意尋找通明。



第二十二集 (08/13)

子博、朵拉、黃玉到東龍島搜索通明下落，黃玉失足滑下山坡，朵拉看見子博對黃玉無微不至，心裏不是味兒。朵拉答應協助銘賢調查狐仙吸嬰傳說，恰巧銘賢相約美嬌（盧宛茵飾）敍舊，原來美嬌曾目擊錦賢在周歲宴離奇消失。亞男見銘賢正調查當年之事，主動道出曾參拜狐仙，懷疑因此得罪狐仙。子博收到匿名電郵，並附上通明的藏身提示。朵拉辦公室突然出現多道狐火，銘賢不禁懷疑是狐仙作怪。銘賢查看周歲宴物品，發現在容的名字竟於賓客名單之中……



第二十三集 (08/14)

盼倩發現在容與民俗學系秘書貝加兒有染，更得悉母親顧錢聰穎早知在容有婚外情。黃玉終日惶恐不安，她到狐仙廟交還信物，赫見有人在冥想室昏迷，進內後竟空無一人；未幾，加兒遭狐狸頸巾纏擾的屍首在樹林被發現。朵拉追查通明藏身提示，在太陽折射下有所發現……子博、朵美、盼倩驚見黃玉對朵拉不利，眾人趕及阻止，但黃玉對所為一無所知，還指是狐仙作怪。朵拉估計是兇手設局加害，子博、銘賢憑着朵拉的線索，找到通明藏身地點……



第二十四集 (08/15)

通明、子博父子重逢，百感交集。子博、朵拉、銘賢再到狐仙廟，及後終破解瞬間轉移的殺人佈局。通明得悉加兒死訊後表現詫異，子博、朵拉懷疑他根本沒失憶，而他真正包庇的另有其人。事件愈挖愈深，通明執意隱瞞真相，朵拉轉而追溯失蹤嬰兒錦賢的出生年份，她接過銘賢電話後面色大變……得利懷疑自己就是錦賢，相約眾人到在容的展覽場地要解開謎團，可惜得利並無依時出現。朵拉擔心得利安危，着急下無法集中思考現場遺留的破綻……



第二十五集（大結局） (08/16)

朵拉在展覽場地揭開易家當年的恩怨，重組錦賢於周歲宴當晚消失的來龍去脈，並解開通明被禁錮七年的謎團，真正的易家失嬰竟是……玄光（劉 江飾）內疚當年因迷信而改寫易家的命運，子博、朵拉、通明唏噓不已。玄光、媳婦霍雅君（王綺琴飾）終可一家團聚，銘賢鼓勵爺爺放下心結。通明恢復民俗學系系主任一職，着子博勇敢追求朵拉。此時，黃玉亦向子博再次表白，子博心裏想着的是……



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