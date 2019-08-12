「水行俠」夏威夷示威被推土機壓傷影響拍攝

為守護家園的核心價值，這位超級英雄聯同一班抗爭者，阻止夏威夷聖地被工程破壞，不惜以血肉之軀阻擋冷血機器的推進，結果英勇受傷。



DC超級英雄《水行俠》（Aquaman）男星Jason Momoa月初飛返故鄉夏威夷，遊行反對於冒納凱阿火山聖地建築30公尺天文望遠鏡，因為工程褻瀆聖地。不過工程並沒有因為人民的聲音而撒回，繼續如期進行，Jason於是親身在建築現場衝擊。



其助手於社交網站Instagram代他留言宣布：「對不起華納兄弟電影公司，我們現在無法拍攝《水行俠2》，因為Jason嘗試阻礙工程褻瀆他的出生地，被一架推土機輾過受傷。這不可以發生！我們不會讓你們繼續胡作非為。夠了就是夠了。請去別處地方。」他上載一張1992年日本國家天文台在美國夏威夷冒納凱阿火山天文台建造的光學望遠鏡施工期間照片，並指現在將會興建的新望遠鏡，更要大上4倍，破壞程度更大，最後說：「我們一定要保護我們神聖的火山不被繼續破壞。」



Jason的抗爭，引來世界各地粉絲的支持，不過當然亦有一些無知的人唱反調，對抗爭行為冷嘲熱諷，留言表示：「我諗都係時候要為《水行俠》重新選角啦。」