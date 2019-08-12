王羽變失智老人　二女自揭曾有不孝念頭

一代功夫巨星「獨臂刀王」王羽2015年喺泰國中風後，回到台灣住院，期間不時傳出王羽病情反覆。今日又再次傳出王羽病危消息，令人擔心。佢嘅二女王加露就喺網上罕有談到爸爸嘅情況，並指爸爸依家係一個行走需靠輪椅、進食需靠鼻胃管、日夜需要有人翻身拍痰照護嘅失智老人：「三年半前，我失去了一個父親，也得到了一個父親。這個父親再也不會亂發脾氣，再也不挑食，嫌這嫌那，也不會動不動就威脅和我脫離父女關係，這個父親再也沒辦法像八年前中風那次在醫院長廊對我咆哮拒絕去復健，更無法在醫院只待一星期就跌跌撞撞逃離醫院，這個父親再也不是那個可以為我隻手撐起半邊天的超人父親。」又指多年來家人嘗試各種療程，包括：高壓氧、針灸、推拿等，但有指其身體狀況仍未好轉。



加露再表示腦子曾出現自私同不孝嘅念頭：「五個月前，你因為呼吸衰竭被推進加護病房，我禱告求上帝的幫助，最後做出插管的決定，並讓你在加護病房裏受洗成為基督徒的第二天開始，病情奇迹似的大逆轉。」佢又話爸爸今年成為金馬獎終身成就獎得主，佢當下第一個反應係「糟了」：「我為你開心，我也為你悲哀，開心你一生在演藝事業上的努力終穫回報，可悲的是，我不能將你孱弱的身軀推上舞台，我不捨，更不要眾人的敬意瞬間被錯愕的淚水取代。」