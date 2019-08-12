吳卓羲同任賢齊由頭打到尾

影帝張家輝與任賢齊（小齊）主演動作片《沉默的證人》打戲連場，亦有吳卓羲在戲中客串做警察，卓羲飾演的巡邏警察是警界好榜樣，他與同樣飾演警察的內地演員明鵬拍檔巡更，二人收到求助電話於是前往殮房，雖然現場只有他們兩位巡警，但依然硬着頭皮決定深入虎穴，力求真相。此時小齊等一幫劫匪已經換上法醫裝束，打算蒙混過關，不過卓羲逐漸發現有不妥，最後與小齊他們展開激烈打鬥，這場戲是戲中一大高潮位，秒秒鐘也能感受到當中的緊張氣氛，令觀眾透不過氣來。



小齊說：「拍戲時天氣又凍，加上很多場動作也令我感到痛楚，拍得又凍又痛，亦可能因為天氣問題，令我肌肉也比較繃緊，所以導致這場動作戲打到肌肉筋腱也斷裂了，休養一陣已無大礙，戲中我的拍檔陳家樂有種狂妄、癲喪感覺，內心有一股黑暗又看不穿他在想甚麼的陰森感覺。而另一香港演員吳卓羲雖然只是客串成份，但其實他在整個客串過程中也由頭打到尾，當中我又要隱瞞身份，嘗試瞞騙這兩位警察。」



吳卓羲說：「成件事我也好像不清楚發生甚麼事，只是收到線報就要進殮房查案，雖然知道有事發生，但入面所有人也穿上法醫袍，令我們不知道誰忠誰奸，成場戲都拍得很難忘，因為全部都是動作。（有冇受傷？）我未有受傷，但我卻撞到另一演員馮嘉怡頭撞釘有流血，唔好意思，而我今次形象比較有智慧，至少能感覺到內有危機，不過經過一輪打鬥後，能否走得出就靠編劇安排了。當中最多對手戲的是小齊與陳家樂，能夠跟小齊合作，學到很多。另外，雖然也有跟家輝同場，但跟他卻沒有正面交流的戲份，希望下一次可以有更多與家輝哥合作的機會。」

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