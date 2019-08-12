做祖兒師妹！李靖筠朝聖睇騷大讚犀利

英皇新人李靖筠（Gladys）為新歌《第三顆行星》到電台宣傳，她稱8月1日是她生日，開心是在工作中度過，之後和男友及一班朋友去打邊爐慶祝。生日踏入26歲，問到可有目標？她謂：「本身冇要攞咩獎，或要做咩，因咁樣會令自己唔開心，因為上年嘅願望係今年生日有工開，所以今年願望都出年都有工開。（上年因為工作量唔多？）上年係少咗，係平台期，而新歌係以大愛為題，因每個人都有崗位，大家都要互相尊重。」



至於除了唱歌外，她剛完成一部電影，預計年底上映，今次是她鮮有拍愛情拍拖橋段。問到男友會否不放心？她謂：「佢就冇乜所謂，因為大家都好尊業。」講到她成為天后容祖兒師妹，她謂：「我有去睇佢演唱會，佢好犀利，每首歌都畀到驚喜，因佢好多構思喺演唱會都冇做過，我最鍾意係佢山頂同觀眾唱K嗰part，氣氛好好，我首首歌都識唱。（有冇見過祖兒？）有見過，佢知我喺同公司，佢好犀利，記得晒見過嘅人。」



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