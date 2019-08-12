《包青天再起風雲》劇透：懷谷落毒殺人

第十六集 (08/12)

伏蘭（陳凱琳飾）遭活死人襲擊，展昭（張振朗飾）等五子合力制止，並將活死人收押。公孫策（曹永廉飾）認出伏蘭是兒時救過自己的神仙姐姐，伏蘭否認。活死人暴斃，並有中毒症狀，公孫策、千羽（胡定欣飾）查明伏蘭身份。多名村民疑被活死人殺害，姜耿（蔡國威飾）指活死人與龐太師（李成昌飾）有關。千羽向懷谷（謝雪心飾）請教涉案的藍色藥物，從而得悉樓蘭傳說。龐太師透露毒藥來自樓蘭聖女，公孫策、千羽到封門山調查。二人向伏蘭查探永生花，伏蘭、祭師丘真達卻稱此花早已失傳。二人再窺探伏蘭房間，卻有驚人發現。



第十七集 (08/13)

公孫策、千羽欲逃不果，被困在活死人密室。公孫策為救千羽，服下活死人毒藥。念念（姚子羚飾）夜訪玲瓏（陳自瑤飾），玲瓏要她查出活死人的煉製方法。包拯（譚俊彥飾）與馬漢（譚坤倫飾）往封門山調查，念念執意同行。活死人於鬧市襲擊百姓，得展昭（張振朗飾）與三捕快制止。包拯等發現活死人密室正燒毀屍首，卻只見公孫策、千羽之物，包拯震怒。族人胡洵（袁鎮業飾）供稱伏蘭是主謀，包拯依樓蘭族例判刑，要火燒伏蘭；天降異象，火種熄滅，馬漢向伏蘭施斬刑，刀卻折斷。真達出示聖物，族人同意他暫當族長。



第十八集 (08/14)

胡洵供詞有可疑，包拯認為公孫策、千羽尚在人間。伏蘭指摘真兇殺害其夫，真兇坦承罪行。展昭帶走真兇，欲套出公孫策、千羽下落，真兇突然中箭……包拯遭胡洵行刺，念念為他擋刀。活死人襲擊千羽，公孫策毒發前向千羽表白。二人終被尋回，公孫策得懷谷治理後痊愈，千羽欲拒絕其愛意。玲瓏討好龐太師，並打聽活死人一案。公孫策到牢中探望伏蘭，予以安慰。包拯向念念道出心意，念念無懼相隨遇險。伏蘭逃脫，包拯認定是公孫策所為……



第十九集 (08/15)

中流替玲瓏送嫁妝到高昌，千羽隨行，途中嫁妝被搶去。千羽謁見高昌公主，獲告知念念身份有可疑。包拯、念念到安濟坊探訪孩童，包拯趁機向念念提親，期間揭發坊內牆壁以空心磚所製。作頭陳永濤涉貪，其兄兼工部尚書陳永昌（陳嘉輝飾）揚言秉公處理。展昭按約定與師弟陳不凡比劍，不凡卻坐着輪椅出現……公孫策、千羽跟蹤念念，念念求二人將其假冒身份之事保密。展昭得知不凡死訊，陳松柏（余子明飾）承認毒害孫兒。眾人懷疑懷谷（謝雪心飾）乃下毒者，懷谷竟直認不諱。



第二十集 (08/16)

公孫策被包拯暫停職務，他替懷谷擔任訟師。包拯恐斷案有誤，反得懷谷安慰。姜耿（蔡國威飾）為死去的何家父子伸冤，眾人再作調查。永昌指證永濤，永濤承認受賄。包拯等向仁宗稟告空心磚一事，並指工部多人為龐太師親屬。龐太師曾向仁宗送贈貪贓之物，仁宗大怒。公孫策、中流（張國強飾）發起百姓聯署，替懷谷求情。龐太師召見牛雄，相告可解救懷谷的方法。中流、家慶（魯振順飾）率眾在公堂外支持懷谷；公孫策呈上人證、物證，不果。包拯判懷谷斬刑，此時八王爺駕到。

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