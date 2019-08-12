情陷四角戀！傅嘉莉問網民揀邊個好？

藝人傅嘉莉（Kelly）在熱播劇集《包青天再起風雲》中扮演湯曉晨一角，情陷四角戀，「候選人」包括有張振朗飾演智勇相全的展昭、霸氣KC歐瑞偉飾演的鐵將軍與張頴康飾演的玉樹臨風宋仁宗，劇中展昭與湯曉晨原本兩情相悅，但情路崎嶇，當男方鼓起勇氣準備示愛時，女的卻被皇上真情打動納為妃嬪，對此時機錯配，網民留言表示感無奈。



Kelly在網上甫貼問網民應該揀哪一位，而網上另有討論區進行票選，網民群起逆轉結果，最終展昭以七成得票率大熱勝出。Kelly笑言要親自在男神之間三揀一實在難辦，因此由網民為其甄選也不錯。至於網民力撐展昭的原因，不外乎他既是湯曉晨的初戀對象與魔鬼教練，更是救命恩人，加上皇帝後宮三千，湯曉晨封妃後便會落入爭寵局面，有網民留言：「將軍俗套，皇帝風流，展昭懦弱。」還叫湯曉晨揀包大人或是網民他自己，相當搞笑。

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