C君患地貧　黃天頤：希望佢遲死過我

組合農夫成員C君今年二月宣布，向拍拖四年嘅電台DJ黃天頤求婚成功，並將於今年底結婚。待嫁嘅天頤接受東網訪問，講起籌備婚禮細節，都流露出喜悅心情，佢透露同C君慢工出細貨，更自爆連結婚相都未影：「我哋想去日本影嘅，但未影呀，而其他要Book嘅專業人士，我哋已經book晒，我哋通常都係好耐先做一樣嘢，我哋嘅信念就係點都覺得做得晒。」



平時外表搞笑嘅C君，原來對住天頤都有暖男一面，事事都會陪伴對方同畀意見，更經常以「一生得一次」嚟鼓勵天頤去做決定，天頤話：「婚禮係大家一齊搞，但佢嘅投入程度比我想像中高，例如我搵咗啲資料返嚟，佢係真係會睇晒，然後佢又會講佢嘅意見。之前去試婚紗，佢都好願意去陪我去揀，有時覺得有啲服裝好誇張，佢就會講一句『試吓啦！一世人一次㗎咋喎！』」



陸永由心底祝福



天頤同C君相識十幾年，中間因工作關係，所以冇乜聯絡，但喺2006年因為大家喺廣播道返工，紅線靜靜哋將佢哋牽引住，但其實當初佢都有猶豫過：「因為大家認識咗十幾年，既然做得好朋友，諗住拍拖就賭到十年嘅友誼，一係得一係冇咗個朋友，但係佢話佢係有信心同我行落去，但過咗頭半年嘅時候，我就已經冇咗呢種不安嘅感覺。」而C君更喺拍拖期間，寫過一本情書畀佢，令佢好感動：「佢送咗本日記畀我，係佢嗰陣拍緊戲，見到拍戲嗰啲劇本印製得好精美，跟住佢就問人哋喺邊度有得釘裝。（邊一日你最感動？）佢話終於有一日忍唔住同陸永講我哋拍拖，因為佢話佢覺得呢個世界最會由心底祝福我哋嘅人就係陸永。」



擔心過C君地中海貧血症



C君自小患有地中海貧血症，而有傳C君前女友Gloria以呢個病為由提出悔婚兼分手，天頤話起初亦有擔心：「我並唔係冇擔心過，生老病死唔能夠係我控制，我只係諗呢個人會唔會好快離開我，咁人係貪心嘅，一定想你嘅另一半遲死過你，所以我都不時提醒佢，要去愛護一吓身體，再加上唔代表我同佢一齊，我就特別有愛心同特別接受到啲，冇遺傳病亦都唔代表可以長命百歲，所以我覺得唔係一個好大嘅問題。」



而講到生育問題，佢話順其自然，而C君則唔抗拒有小朋友，但已做好身體檢查，唔係驚有病，而係對另一半嘅尊重：「我哋前提唔係因為想生小朋友以去做檢查，呢個只係對另一半基本嘅尊重同負責任。」



場地：Victorian Rose Tea Room

化妝：Niki Leung

服裝：Wardrobe whynot_xx



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