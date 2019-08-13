男友做阿四陪睇戲　李佳芯斷正即閃

視后李佳芯（Ali）與ViuTV藝人陳炳銓相戀約5年，奈何不時被指事業差距大，男友又多次被拍到外出拍拖時由她埋單，但Ali一於懶理，愈來愈愛之餘還大讚男友是潛力股，認定對方是結婚對象。正忙於拍攝無綫新劇《愛美麗狂想曲》的Ali，前日趁着不用開工，即爭取時間拍拖二人世界。



即場買票事敗



當日下午約3時，他們雙雙戴上帽現身九龍區的商場，素顏上陣的Ali手持外套，與男友邊行邊傾步往戲院，他們商量了一會便往排隊購買即場戲票，但排了約兩分鐘，眼利的Ali發現有記者在場即通水予男友，二人顯得十分避忌，連戲票也不買便匆匆離開，沿路往取車時，男友自動波做阿四，步入附近咖啡店買麵包及飲品予Ali，又為她拿着外套。當記者上前拍照時，陳炳銓刻意避鏡，與女友行到離行離列，只顧低頭撳電話的Ali期間被問為何急於離開，她說：「網上買唔到飛諗住現場買，點知見到記者。」說罷便往取車返歸。



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