客串《愛．回家》！杜愛恩獲讚有演戲天分

去年參選港姐的杜愛恩（Olivia）參選時有「清純章子怡」之稱，擁有澳洲法律音樂雙學士學位，作曲作品曾在悉尼歌劇院播放，音樂造詣超強，雖然最終在港姐未有得到名次，但已令觀眾留有印象，她亦決定入行挑戰演藝事業，並漸漸有機會客串不同劇集，包括《唐人街》、《飛虎之雷霆極戰》和《愛．回家之開心速遞》等。對於拍劇感受，她說：「我發現自己好鍾意演戲，咁我上戲劇班嘅老師羅冠蘭教學好嚴謹，我一直好驚會唔會有咩做得唔好，但到學期終結老師讚我有天分，話我情感嚟得快，好快變得同平時斯文嘅我唔一樣，監製亦讚我記性好，真係好鼓勵到我！（有咩目標？）好想成為一個好演員，飾演不同類型角色，我覺得戲劇係生命影響生命嘅藝術，傳達勵志訊息。」



入行前Olivia普遍被指似章子怡，但入行後則更多人指她似鞏俐，對於似兩位超班女星，她說：「係我嘅榮幸，佢哋除咗有美貌，仲有實力同演技，係我好好學習嘅對象。」

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