放棄休息為歌迷補場　祖兒突拉張信哲上台

今晚繼續舉行第八場入行20周年假紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》的天后容祖兒，亦是為頭場的補場日，事關頭場演出時連番出現機件故障，故祖兒寧犧牲休息日都要「Take Two」重唱，並保持每晚風格，與全場Fans大合唱！



「希望唔會有第三次」



甫開騷當祖兒見到全場Fans都「返回座位」上支持自己，感觸地說：「唔知點解，今晚特別感動！」又抵死笑說：「今晚係好特別嘅晚上，特別場！未試過一張飛可以睇兩次！無論你今晚係唔係第二次嚟睇，我希望唔會有第三次，哈哈！唔好意思又叫你哋下個星期又再嚟！無論你睇第幾次，作為今晚嘅主場，我一定盡我努力去演出，令大家有兩小時開心嘅感覺，多謝你哋！」全場Fans拍爛手掌歡呼。





「我同張信哲好有緣」



來到個唱中段，之前每晚祖兒都會邀請嘉賓合唱，但由於今晚是特別補場，祖兒亦特別處理，捨棄嘉賓，即場邀請正在台下投入睇騷的好友、台灣歌手張信哲上台，全場即時起哄！身穿一身粉紅色西裝套裝的張信哲，面對臨時被「召喚」，他都嚇一嚇，一開始於台下耍手擰頭婉拒，祖兒就開始說服他：「喺好多年前佢都同我做過音樂會，又合作做過《我是歌手》，我同張信哲好有緣㗎！佢好似好耐冇喺香港演出，你得嘅！你開緊巡迴演唱會，把聲都開晒啦！」



之後祖容帶領全場Fans大叫「張信哲」……最後他都敵不過祖兒的誠意上台，然後尷尬說：「哎呀！我沒有要來當嘉賓！我是來幫你加油呀！你的演唱會導演也是我的巡唱導演！我來幫你們打氣，我被嚇倒啦！」祖兒接話：「沒關係！你整個人都好Ready，整個紛紅色，大家說帥不帥？」Fans齊聲回答：「帥！」阿哲神回：「帥我承認啦！但是沒準備！」雖然口裏一直說不，但最後都跟祖兒合唱首本名曲《愛如潮水》，唱畢祖兒當然唔輕易放走張信哲，再用廣東話合唱多一首金曲《習慣失戀》，炒熱現場氣氛！



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