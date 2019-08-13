X1公開預告照　日版《PD101》開拍惹反對

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）第四季《Produce X 101》上月19日播出最後一集，透過網上投票及直播當日的短訊投票選出最後11名練習生，組成為期5年的男團X1，定於本月27日出道，但製作組之後被懷疑造假，警方與檢方已展開調查。



而由《Produce 101》製作公司與日本合作的日本版《Produce 101》已於韓國岥州英語村進行拍攝，101名練習生已開始合宿，有關人士指節目是由韓國工作人員負責，所以他們了解拍攝過程需要用的技術及拍攝技巧，Mnet方面亦指日本製作組希望能在韓國進行部分拍攝。據知日本版《Produce 101》正在韓國進行第一次評價的拍攝，而在韓國拍完部分場面之後，便會返回日本繼續錄影，而節目亦不會在韓國播映，亦會在日本播放。



節目預計於今年下半年播出，與之前的《Produce 101》一樣，將選出11名練習生，組成新人男團，於2020年2月出道。因日韓貿易戰導致日韓兩國關係緊張，加上今次節目被指造假，不少韓國網民都對拍攝日版大表反對。



另外，將於月底出道X1連日來公開出道專輯的預告照，現時正按年齡順序，公開了成員韓勝宇、曹承衍、金宇碩及金曜漢的預告相。



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