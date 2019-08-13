東方日報C1：81歲夏萍病逝林家棟陪走最後一程

跟無數巨星合作、一代粵語片女星夏萍本月5日因病離世，享年81歲。她有兩段婚姻，跟演員前夫江一帆育有一對子女，可惜離婚後甚少與子女來往，至第二任丈夫離世後，她獨居廿四年，幸得契仔林家棟照顧，感情猶如親母子，家棟更陪契媽走人生最後一程，完成她的遺願。



晚年獨居



縱橫影視圈超過60年的夏萍，憑出色演技在超過300部作品中發光發熱，於粵語片時代更是戲迷最愛，其出色演技、標緻外貌，令她成為當時得令的花旦。惟歲月催人，近年逐漸息影專心休養的她，於8月5日因病逝世，享年81歲。離世時，其女兒、孫兒及契仔林家棟、張國強等陪伴在側，遺容安詳。喪禮定於8月19日在萬國殯儀館舉行，翌日出殯。



上月嚴重中風



1964年夏萍與演員江一帆結婚，育有一子一女，但因性格不合離婚收場。1970年夏萍再婚，與樂師張雲共諧連理，但並無子女。據知，夏萍與前夫所生的子女交往不多，自從張雲1991年逝世後，她一直獨居，幸得契仔林家棟悉心照顧。



2015年夏萍於家中摔倒，逾10小時才被發現送院，留醫17日，之後家棟建議聘請工人照顧她，惟夏萍婉拒，之後入住護老院，家棟不時探望。而夏萍的精神一直不俗，去年被發現於茶餐廳與友人飯敍，坐輪椅的她氣色不錯，跟友人有講有笑。直至半年前，她健康開始轉差，上月底更嚴重中風，半身不遂，需靠藥物維持生命。 家棟昨日接受電話訪問，承認契媽近半年的健康愈來愈差：「呢半年佢身體轉差，之前又跌過幾次，有糖尿病同高血壓，又嚴重中風。（佢有冇同你提過有乜嘢遺願？）希望我陪佢走最後一程，我之前去外地拍戲，好彩上星期趕得切返香港陪佢，醫生亦用咗好多方法延續佢壽命，但始終唔同藥物藥效都唔同，契媽又有唔同嘅病痛，8月5號終於都捱唔住，不過，佢走嘅時候好安詳。」



「等於少咗個親人」



家棟指夏萍離世時，其女兒及孫兒陪伴在側，兒子則不在港，但他會盡快回港，與家人一起辦母親的身後事。問到心情如何？他直言：「依家心情當然係講唔出咁難過，好榮幸廿年前能夠同佢合作拍劇，大家一直互相關心，噓寒問暖，係一種緣分。叫得契媽，感情當然深厚，依家等於少咗個親人。」問到喪禮採用甚麼儀式？他指契媽生前喜歡聽佛經，故應以佛教儀式送行。問他會否穿孝服？他坦言屆時才知道。除了家棟及張國強外，「綠葉王」梁健平亦與夏萍感情甚佳，他昨日透過短訊回覆：「唔好意思，心情還未平復，有心。」



藝名與柯德莉夏萍無關



於香港土生土長的夏萍，原名盧少萍。一直以來，坊間認為其藝名取自荷里活女星柯德莉夏萍，她曾親自否認，並指由導演吳回起名：「如果係真嘅，咁不如叫柯德莉啦！」



夏萍性格豪邁率直，不拘小節，圈中有「撈家萍」稱號，說話時經常夾雜粗口，連盧海鵬也甘拜下風。2002年她出席劇集活動時，有位新人遲大到阻大家收工，她即當面力斥：「全車人等你一個！你知唔知我尿急？」又例如問她最欣賞的女演員是誰，她說：「做乜要欣賞？咁多朵花我欣賞得邊個？」她唯一欣賞的拍檔非林家棟莫屬，大讚對方「好仔」，更叫記者介紹好女仔給家棟認識。性格剛烈的她原來童心未泯，不愛煲劇，反而鍾意睇卡通片。



包龍星阿媽最經典



一生青春全奉獻演藝事業的夏萍，50年代初入行，首部作品是吳回執導的《勾魂使者》，之後參演張瑛和黃曼梨合演的《慈母心》等，直至70年代加入邵氏，80年代轉戰無綫。



參演超過200部電影、100部劇集的她，雖多演配角，但其精湛演技令大眾忘不了。她在電影《烈火戰車》跟錢嘉樂的一段婆孫情令人動容，令她首次提名金像獎最佳女配角；她在電影《九品芝麻官》飾演「包龍星」周星馳的母親亦是經典。而她最後拍攝的兩部電影是《歲月神偷》及《奪命金》，《城寨英雄》則是其最後劇集。



2005年，夏萍在無綫台慶頒獎禮奪「萬千光輝演藝大獎」，擊敗當時同樣呼聲高的鍾景輝，她謙稱：「我冇學問、冇修養，無綫唔嫌棄我，已經十分感激。」



劉佩玥榮幸合作



夏萍最後演出作品，是與陳展鵬等合作的無綫劇《城寨英雄》，有份拍攝的劉佩玥得知夏萍死訊大表惋惜：「好榮幸同佢合作，佢好可愛，記得有日開廠連續拍好幾場，佢仲好精靈同劇組有講有笑。」



錢嘉樂：佢好聽年輕人意見



1995年與夏萍合作電影《烈火戰車》的錢嘉樂說：「我喺洪家班工作時已認識夏萍姐，之後同佢拍《烈火戰車》同劇集《烈火雄心》，我哋好有緣。佢對演藝界嘅貢獻可以話係一生嘅，佢好聽年輕人意見， 明白演戲係群體工作，佢好配合大家。」



曹永廉讚記性好



而曾與夏萍多次合作拍劇的曹永廉說：「年前我同佢、吳啟華合作《純熟意外》，當時佢已經唔係好睇到劇本，不過只要讀一次對白畀佢聽，佢已經記到同做到，同佢合作好開心，係一個好爽嘅人。」



胡楓交超過半世紀



至於胡楓1953年已認識夏萍，相交超過半世紀， 他說：「梗係唔開心，知佢病咗好耐，但自從佢入老人院，大家少咗聯絡，我都唔知應該去邊度探佢。同佢拍戲好好玩，佢係男仔頭，講笑乜都得，會送佢最後一程。」



薛家燕結緣於粵語片年代



而薛家燕與夏萍同樣結緣於粵語片年代：「知道佢去年跌親後，身體開始唔係幾好。佢記性好好，演得又好，好多時我哋安排佢坐低演戲，晚上10點左右會放佢走。」



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