MeToo　男模自爆被Katy Perry剝褲當眾露械

美國男模特兒Josh Kloss周日於社交網留言自爆曾被樂壇天后Katy Perry性騷擾，令他在派對中當眾露體！



他說：「件事發生在Johnny Wyjek嘅生日派對上。當我見到佢（Katy Perry），我哋有擁抱，佢仍然係我暗戀對象，但當我轉身介紹佢畀我朋友時，佢拉低我條運動褲同內褲，令我在佢幾名男性朋友同人群面前露出我嘅陰莖。你有冇想像到我當時感覺到幾咁可悲同尷尬？」Josh表示留待目前才爆料是因為覺得#MeToo運動只關注女性受害者，所以他感到有必要在MV推出的週年紀念日挺身而出為自己發聲。Katy暫時未回應男模性侵指控，不過Katy的朋友就反擊力斥Josh講大話老屈Katy，而Johnny亦有於社交網否應Josh對Katy的指控。他說：「我唔會讓你對我朋友作出咁嘅指控。呢個簡直係廢話。Katy從來唔會做啲咁嘅嘢。我哋都知道自從拍攝MV當日以來你一直都對佢（Katy）着迷。」而Josh亦有回應指事發時有好多人在場，仲叫Johnny在攻擊他之前問Katy有冇做過，她絕對不會講大話！



Josh曾於2010年在Katy的MV《Teenage Dream》中演出過，他飾演Katy的男友，二人於MV中有火辣床戲。除了爆被Katy性侵之外，他亦自爆拍MV的薪酬低僅得650美元（約5,070港元），自覺被Katy利用。

