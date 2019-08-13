公開咀相！《偶像學校》22歲愼惠仁「出櫃」

去年參加Mnet節目《偶像學校》的22歲參加者愼惠仁，曾於上月31日在個人IG自爆是雙性戀，並上傳與另一半拖手及錫錫的照片，昨日再上傳有報導推測她與同性交往的新聞截圖並留言說：「是『出櫃』沒錯，我確實與同性交往。」



她發文說：「我女友留短髮是她個人Style，有人問我的女友是男是女，在戀人的立場感到有點受傷。沒關係，沒事的，擔心與支持，也很感謝！」大部分韓國網友也不支持她，並留言惡意的留言：「你父母知道嗎？」、「同性戀又不是甚麼值得慶祝的事！」愼惠仁亦有回覆網民說：「父親也知道，不用擔心，我沒事！」



她隨後再發文：「如果繼續上傳推測性文字或影片，我會採取法律行動，我愛得堂堂正正，沒做錯事，『出櫃』不是博宣傳。 誰會為那膚淺的原因『出櫃』？ 每個人想法不同，討厭同性戀亦無可厚非，那是各自的價值觀，我並不強求大家理解和喜歡同性戀，也不是強求大家了解和喜歡我，但沒想到會受到這麼多關注，我只想和大家一樣談戀愛，不想偷偷摸摸。 」



愼惠仁於去年演出《偶像學校》首集後，便因厭食症惡化而退出，上周五她曾公開與女友咀嘴的照片，並留言：「chu chu My girlfriend」，兩日後又上傳與女友牽手的照片並留言：「My lovely girl」