生完Fit過未生！「索媽」Coffee親揭謎底

「索媽」林芊妤（Coffee）去年10月誕下囝囝，產後不足一年已火速收身，仲fit過之前！除咗身材，另一重點係佢嘅面色愈來愈紅潤，睇落仲後生咗，比依家啲𡃁模更加索添，究竟佢有咩美顏秘笈呢？Coffee準備親自揭開謎底，各位姊妹想似佢咁索就要留意喇！



身為瑜伽高手嘅Coffee產後一啲都唔似師奶，條腰好纖幼、身形零贅肉，點解可以Keep得咁好？一向大方嘅Coffee不時喺社交網教大家做瑜伽瘦身，又公開飲食餐單，佢透露平時唔飲甜嘢，少食肉多食蔬菜同生果，同埋盡量少食零食，再配合埋有營養嘅健康食品，唔怪得之身形咁靚啦！Coffee對營養食品要求好高，呢兩年佢都Keep住飲SuperFood Lab嘅SuperGreen pH7.3 同埋 SuperRed Antiox，雙管齊下，既排毒又抗衰老，只需6個星期就見效！



而夜晚係身體機能復修嘅黃金時間，Coffee親自解說美顏秘笈：「臨瞓前我會飲杯SuperRed，佢有26種超濃縮抗氧因子，包括有抗衰老嘅聖品—有機巴西莓同埋有機瑪卡，仲有補血佳品紅菜頭、紅石榴及杞子等，可以補氣血、抗氧、抗衰老，令到面色好紅潤。」



為咗幫助排毒、清除宿便，Coffee透露曾試過買蔬菜同生果自製蔬果汁，後來因為麻煩同埋食材貴而放棄，轉咗飲有28種獨家強效科研鹼性配方嘅SuperGreen，只要朝早起身加落清水、荳奶或乳酪度一齊飲，可以幫助清除體內毒素，有效清理宿便，調節身體酸鹼度，令到新陳代謝快咗，唔單止冇肚腩，仲可以Keep住條纖腰，Coffee話：「想要美顏同有靚身形，只需早晚各飲一杯，日淨化，夜修復！」