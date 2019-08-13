昆頓回應新片描繪李小龍失實批評：佢係有啲寸

早前李小龍女兒李香凝批評荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）中描繪父親失實似傲慢、口若懸河的衰人。昆頓日前於俄羅斯宣傳新片時首度回應片中李小龍一角的爭議。他仍死撐說：「李小龍就係有啲寸，佢講嘢嘅方式，呢啲唔係我大量作出嚟。我有聽過佢講過嗰啲說話，如果啲人講：『佢從來冇講過話佢能夠打敗阿里（Muhammad Al）i 。』佢確實有講過。不單止佢有講過，佢老婆蓮達（Linda Lee）喺李小龍傳記中都有提及過。佢寫那本傳記係我人生中讀過嘅首本傳記書。」



而對於有觀眾質疑影片中李小龍打唔贏畢彼特（Brad Pitt）飾演的特技人Cliff，昆頓亦有自己的睇法：「Cliff能夠打敗李小龍？畢彼特係唔可能打敗李小龍，但係Cliff就有可能可以。如果你問我：『李小龍同吸血殭屍德古拉伯爵打交，邊個會贏？』呢個係同樣嘅問題。呢個係一個虛構嘅角色，如果我話Cliff能夠打敗李小龍，那佢就係一個能夠打敗李小龍嘅虛構角色。如果Cliff同李小龍在麥迪遜廣場公園參加武術比賽，那李小龍能夠殺死佢，但如果佢哋在菲律賓森林內徒手對戰，咁做過僱用兵嘅Cliff就能夠殺死李小龍！」

