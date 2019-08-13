黃子韜驚爆戀情？長髮索女餵雪糕玩捉手仔

前韓團EXO成員、內地男星黃子韜（Tao）係名副其實嘅高富帥，唔只有個富爸爸，原來仲收埋個女友？



近日佢就被影到與一名長髮索女行街，着晒情侶裝戴上鴨嘴帽掩人耳目，但舉止親密，疑似戀情曝光！喺甜品店時，黃子韜仲親暱地捉住對方手腕，Share同一碗生品，之後女子又回敬親手餵食雪糕交換口水，同行有黃媽媽及助手。而離開時，該長髮女就坐喺副駕位置，同黃子韜及黃媽媽一同回家！



隨後，有網民更翻出疑似長髮女社交網帳號，但未知係咪同一人！有指女子係金姓韓國人，兩人曾多次喺同一段時間出現喺同一地點！包括6月14日，該女子現身上海，15日就係黃子韜演唱會。與黃子韜同行嘅好友上載遊日照片時，女子亦更新動態，上載同一日本品牌產品嘅照片。又經常喺同一時段食同樣嘅嘢，仲有唔少同款物品包括熊貓公仔，而黃子韜嘅花名係功夫熊猫，咁多「證據」，唔通真係拍拖？



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