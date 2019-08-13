為前男友護航！徐冬冬：尹子維是最善良的人

有「中國第一美胸」之稱的內地女星徐冬冬，日前透過社交網宣布與男友尹子維分手，此情不再。不少網友大嘆可惜。公布「分訊」後即時引起多方揣測，有傳因女方急於做尹太，「逼婚」不成變「逼分」，傳聞層出不窮，亦有不少網民對尹子維有所說法。



今日，徐冬冬更新微博為前男友尹子維護航，發文表示：「網上看到一些言論，一些對尹老師的非議，特別想澄清一下：尹老師是我此生見過最善良的人之一。我們在一起的時光，我感受到了非常多的包容和溫暖。在我最不自信最難過的時候，是他告訴我，我是個特別的人，給我信心和力量。我們兩個決定分開，是因為各自對未來的打算在不同的方向，分開後，我們仍然是很好的朋友，互相鼓勵，互相祝福。我們都相信，一種感情的結束，是另一種感情的開始。希望善良的他，能被溫柔對待。」



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