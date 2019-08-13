汪明荃讚真女人　梁舜燕自覺幸運歷不同人生

在處境劇《真情》中的「上等人」梁舜燕（Lily姐），去年初生日獲子女大排筵席慶祝，亦是她從事演藝事業六十周年的誌慶，當日她打扮靚靚盛裝示人，精神狀態一流，頻頻上台向親友致詞。



希望一展歌藝



雖已入行60年演過無數角色，但Lily姐對演藝仍然有團火，生日宴上她公開向無綫高層杜之克開口，要求公司安排新角色希望一償心願，近年愛上唱歌的她說：「你哋知唔知道我從藝60年，依家最想演嘅角色係咩？等我話你哋知，我最想演嘅係歌星，杜之克先生你聽到要識做，希望公司安排我演歌星，讓我有機會一展歌藝。」



難忘教黐眼睫毛



Lily姐當時特別準備一曲《萬水千山總是情》，原唱者汪明荃都有上台獻花，汪明荃說：「我初入行時，Lily姐係我老師，當年教我哋化妝同儀態，我仲記得佢教我哋點樣黐眼睫毛，多年來佢對工作認真投入，對家人細心照顧，從內到外都做得非常好，係『真女人』典範。」



工作唔係為錢



當時Lily姐表示比以前更喜歡演戲，即使一日拍三組劇也不嫌辛苦，最重要過戲癮，可謂「活到老做到老」的好榜樣，她說：「我依家工作唔係為錢，每次返無綫就好開心，比返到自己屋企仲開心，我愈來愈喜歡演戲，有機會進入不同角色，經歷不同人生不知幾過癮，人哋用錢買開心，我係開心過癮又有錢收，你話我係唔係特別幸運呢？」



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