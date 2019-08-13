梁舜燕病逝　王君馨伍允龍感難過

資深藝人梁舜燕（Lily）熱愛演藝工作，永不言休！她於無綫最後一部作品是未出街的劇集《唐人街》，王君馨對於梁舜燕離世深表難過，她直言之前知道Lily姐入院已嘗試聯絡，希望到醫院探望或送上生果花籃，可惜一直未有回覆，今天還得知惡耗，十分難過，她盛讚前輩工作尊業：「佢永遠都好準時返工，一早化完妝整完頭，坐喺度等，永遠冇脾氣，無論拍到幾夜好，都會講一聲辛苦晒你哋啦。永遠都有很好的態度，很關心我們每一個，永遠都好窩心、好優雅。」



梁舜燕在《唐》劇中飾演伍允龍婆婆，他得知對方死訊，直言：「好突然，同埋好唔開心，Lily姐係一位有愛心、好照顧身邊人嘅人，好難過，真係唔知講咩好，Pray she is at peace now。」陳山聰受訪時透露剛於該劇群組收到消息，他說：「仲未接受到，諗番大家兩個前一齊開工，佢仲好開心，雖然呢套劇同佢對手唔多，都係群戲先見，但因為套劇大部份都係《同盟》嘅演員，所以大家都會以女麻女麻稱呼佢，希望佢可以早登極樂，一路好走！好多後輩同公司同事唔捨得，都唔係咁開心，希望佢家人節哀。」



林子善於網上悼念：「嫲嫲！你永遠在我心裡都係漂亮有氣質同色彩，真係非常唔捨得你離開但你永遠都在我心裏，希望你下世都可以再次在我身邊出現我愛你。」