梁舜燕病逝　王君馨伍允龍感難過

資深藝人梁舜燕(Lily)熱愛演藝工作,永不言休!她於無綫最後一部作品是未出街的劇集《唐人街》,王君馨對於梁舜燕離世深表難過,她直言之前知道Lily姐入院已嘗試聯絡,希望到醫院探望或送上生果花籃,可惜一直未有回覆,今天還得知惡耗,十分難過,她盛讚前輩工作尊業:「佢永遠都好準時返工,一早化完妝整完頭,坐喺度等,永遠冇脾氣,無論拍到幾夜好,都會講一聲辛苦晒你哋啦。永遠都有很好的態度,很關心我們每一個,永遠都好窩心、好優雅。」



梁舜燕在《唐》劇中飾演伍允龍婆婆,他得知對方死訊,直言:「好突然,同埋好唔開心,Lily姐係一位有愛心、好照顧身邊人嘅人,好難過,真係唔知講咩好,Pray she is at peace now。」陳山聰受訪時透露剛於該劇群組收到消息,他說:「仲未接受到,諗番大家兩個前一齊開工,佢仲好開心,雖然呢套劇同佢對手唔多,都係群戲先見,但因為套劇大部份都係《同盟》嘅演員,所以大家都會以女麻女麻稱呼佢,希望佢可以早登極樂,一路好走!好多後輩同公司同事唔捨得,都唔係咁開心,希望佢家人節哀。」



林子善於網上悼念:「嫲嫲!你永遠在我心裡都係漂亮有氣質同色彩,真係非常唔捨得你離開但你永遠都在我心裏,希望你下世都可以再次在我身邊出現我愛你。」