代言品牌捲分裂風波　張藝興唔解約捱轟

近日不少國際時裝品牌因標註國家名稱問題而引發分裂風波，相關品牌的內地代言人紛紛劃清界線主動解約。不過內地人氣歌手張藝興（Lay）昨日對其代言品牌CK所發的聲明引來網友不滿，因聲明中未有提出即時解約，只作出嚴正告誡，並希望品牌立刻修正及道歉，如若再犯將不惜一切代價進行解約。除了網民不滿外，連上海早晨直播間也以Lay的行為當作反面教材，跟其他藝人的做法作對比。



未知是否吸取了教訓，Lay對待他另一代言品牌捲分裂風波時，即立刻表明立場正式解約。他今日透過工作室在微博發出聲明，宣布與手機品牌Samsung（三星）解約，聲明上表示：「經自查及嚴肅溝通我方所有代言品牌，在張藝興先生現有代言的所有品牌中，三星電子全球官網迄今仍存在着國家地區定義不清的情況。其模糊我國主權領土完整的行為已經嚴重傷害了中國同胞的民族感情，對此我們表示強烈譴責，且堅決不能容忍。我方歡迎一切堅持一個原則的合作夥伴，拒絕一切對中國主權及領土完整存有任何模糊不清的立場與態度的團體或組織。在此，張藝興先生宣布與三星手機品牌正式解約。」



另外，內地女星林允昨日才被公布成為CALVIN KLEIN UNDERWEAR亞太區代言人，由於涉分裂風波，今日林允已將宣布與品牌合作的微博及相關的內衣廣告照刪除。



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